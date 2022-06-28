Опережая Запад: зачем президент РФ отправился в центральноазиатское турне Поездка Владимира Путина в Душанбе и Ашхабад призвана устранить потенциальную угрозу из Афганистана, считают эксперты NEWS.ru

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Центральноазиатский визит Владимира Путина продлится два дня: во вторник, 28 июня, президент РФ встретился в Душанбе с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, в среду российский глава примет участие в Каспийском саммите в Ашхабаде. В планах Владимира Путина — общение с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым, двусторонние встречи с лидерами Азербайджана Ильхамом Алиевым и Ирана Эбрахимом Раиси. Эксперты обратили внимание, что президент России посещает страны, граничащие с Афганистаном. Тема региональной безопасности имеет большие шансы стать приоритетной, несмотря на целый клубок других проблем в Центральной Азии.

Вспомнив не так давно Петра Первого, который «возвращал и укреплял» земли «в Приладожье», президент России имел все основания поговорить о внимании императора к Центральной Азии. Именно после Северной войны Пётр распорядился развивать более тесные торговые и политические связи с местными государствами, отправив в регион две экспедиции. В петровскую эпоху эти государства оставались самостоятельными, но отношения с Российской империей они уже налаживали.

В наше время бывшие советские республики Центральной Азии, судя по высказываниям их политиков, без крепких экономических и политических связей с Москвой уже себя не представляют. Заинтересована в них и Россия, поскольку безопасность её южного фланга, в свою очередь, зависит от центральноазиатских государств. Таджикистан, по мнению экспертов, остаётся среди них наиболее сложным региональным звеном. Здешний клубок проблем включает социально-экономические сложности, афганское соседство, сепаратистские настроения на Памире. Вдобавок ко всему в стране намечен транзит власти от президента Рахмона к его сыну Рустаму Эмомали. Как утверждают эксперты, транзит этот не избавлен от некоторых вопросов со стороны представителей местной элиты. Поэтому визит президента России в Душанбе в эти дни, как отмечают эксперты, выглядит логичным.

Более того, стабильность в Таджикистане зависит от ситуации в соседнем Афганистане, с которым Москва вынуждена вести сложную политическую игру как в своих интересах, так и в интересах всего региона, отметил в беседе с NEWS.ru руководитель Центра изучения афганской политики, эксперт по Центральной Азии Андрей Серенко.

России приходится играть на двух шахматных досках одновременно. С одной стороны, с нынешними властями Афганистана — «Талибаном» (запрещен Верховным судом РФ. — NEWS.ru) — обходительно работает МИД России. С другой стороны, российские силовики поддерживают отношения с противостоящим ему Фронтом национального сопротивления (ФНС), созданным Ахмадом Масудом, у которого в Таджикистане находится штаб-квартира. Президент Рахмон в этом вопросе оглядывается, главным образом, на Москву. Это очень непростая игра для России, но она поступает грамотно, действует на опережение, — отметил Андрей Серенко.

По мнению эксперта, активность России призвана к тому же продемонстрировать миру, что она «не увязла в украинском кризисе» и по-прежнему играет ключевую роль в Центральной Азии, обеспечивает здесь стабильность.

Фото: kremlin.ru Президент России Владимир Путин с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном

Сам факт приезда Владимира Путина в Таджикистан уже говорит о серьёзной роли этой страны, заявил NEWS.ru политолог Анвар Акматов. Однако, по его словам, эта роль вызывает и тревогу: позиция Душанбе по Афганистану может существенно осложнить жизнь соседним странам. В частности — поддержкой Таджикистаном Масуда.

Отношение Душанбе к «Талибану» иное, чем у Ташкента, Бишкека, Нур-Султана, которые, в принципе, готовы вести диалог с фактическими властями Афганистана. О признании новых властей страны пока речь не идёт, но говорить с соседним государством надо. А в Душанбе поддерживают Масуда, там приняли в прошлом году от США 35 боевых самолётов и 26 вертолётов, угнанные у талибов. «Талибан» ориентирован на внутренние процессы, но он может, скажем так, не препятствовать проникновению в наш регион террористических групп, состоящих из узбеков и таджиков. Пробраться они могут вплоть до Казахстана, после чего уйти, например, по горной местности в Киргизию, затем в Таджикистан. Им ничего не стоит организовать кровавые теракты. В этих горах их никто не найдёт, — убеждён Анвар Акматов.

Как считает политолог, хаос в регионе выгоден прежде всего Западу. С одной стороны, многочисленные и хорошо подготовленные террористы с территории Афганистана смогут совершать нападения и взрывать объекты вплоть до Поволжья, спровоцировать исход беженцев в Россию. С другой стороны, они в состоянии нарушить логистические пути Китая, доставляющего грузы через страны СНГ в Европу, перекрыть трубопроводы. Получается, что террористические группы могут нанести урон сразу двум своим державам-противникам: России и Китаю. Владимиру Путину предстоит провести серьёзный диалог с Эмомали Рахмоном с целью добиться положения, при котором террористы должны остаться по другую сторону таджикско-афганской границы, убеждён собеседник интернет-издания.

Не будем забывать, что опасность открытия Западом «второго фронта» против России сохраняется, — заметил Акматов. — Украинская тема начинает терять актуальность в мире, рубль укрепляется, санкции не работают, как хотел Запад. И тогда он может поджечь ситуации здесь — руками террористических групп. В принципе, любая вспышка в состоянии опрокинуть регион в дестабилизацию. В Таджикистане тонких мест хватает: непредсказуемой могла оказаться спецоперация силовиков в Горно-Бадахшанском автономном округе, опасны перманентные пограничные вооруженные конфликты на таджикско-киргизской границе. Подобные вольности в такое время недопустимы.

Фото: MOD Russia/Global Look Press Военнослужащие ВС РФ

У Андрея Серенко иной взгляд на способы сдерживания потенциальной опасности в отношении России и Центральной Азии.

Очень важно в этих условиях поддерживать контакты с Ахмадом Масудом. Ведя боевые действия против талибов (запрещены в РФ. — NEWS.ru) в Панджшере, он оттягивает их основные силы на себя. Талибы вынуждены заниматься теми проблемами, которые им создаёт ФНС. Всё идёт к тому, что большие сложности у талибов могут появиться в афганском Бадахшане. Все эти действия лишают талибов возможности раскатывать губу на соседние регионы. Роль Масуда в этом нельзя преуменьшать, — считает собеседник NEWS.ru.

Эксперт не исключает, что Масуд может оказаться в эти дни в Душанбе, чтобы встретиться с каким-либо представителем российской делегации — подобные связи существуют. Возможно, не случайно поэтому в российские СМИ регулярно просачиваются сведения о тайных визитах Масуда в Россию. Получается, что его отец Ахмад Шах Масуд, известный в годы афганской войны (1979–1989) в качестве министра обороны страны, воевал против советских войск, а сам руководитель Фронта национального сопротивления сейчас может получать из Москвы определённую помощь.

Если специальная операция на территории Украины продолжает нести исключительно военный характер при полном отказе от переговоров, с экономическим противостоянием с Западом, то в Центральной Азии Москве приходится вести сложные дипломатические баталии. Действовать здесь надо, учитывая правила Востока, который, как известно, остаётся делом очень тонким.