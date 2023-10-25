Путин рассказал, что будут делать страны для раскола российского общества Путин: другие страны будут применять ложь и провокации для раскола общества РФ

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Президент России Владимир Путин

Заинтересованные силы будут использовать ложь и провокации, чтобы расколоть российское общество, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями религиозных организаций. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, на Западе не хотят формирования многополярного мира и поэтому пытаются сдержать развитие суверенных стран. Для этого они пускают в ход в том числе исламофобию, антисемитизм и русофобию, пояснил глава государства.

Во многом дирижируя конфликтом на Ближнем Востоке, подпитывая, провоцируя на национализм, религиозную нетерпимость ко всему миру, эти самые силы, конечно же, преследует свои враждебные цели в отношении и нашей страны, и эти цели декларируются правящими кругами некоторых стран открыто — нанести нам, как они выражаются, стратегическое поражение, — сказал Путин.

Ранее на заседании дискуссионного клуба «Валдай» президент РФ заявил, что перед участниками форума стоит задача строительства нового мира. Глава государства отметил, что когда происходит смена мирового устройства, время «как будто сжимается».

До этого Путин на пленарном заседании Международной олимпиады по финансовой безопасности заявлял, что создание многополярного мира неизбежно и необходимо. По его словам, мир избавляется от модели, которая позволяет вогнать в долги целые мировые регионы.