Путин: создание многополярного мира неизбежно и необходимо

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международной олимпиады по финансовой безопасности заявил, что создание многополярного мира неизбежно и необходимо. По его словам, которые приводит издание «Известия», страны уходят от прежних «кабальных» моделей.

Мир постепенно избавляется от модели, когда пытаются загнать в кабалу и кредиты целые регионы мира. Создание многополярного мира неизбежно и необходимо, — подчеркнул глава государства.

Президент напомнил, что сейчас в финансовой сфере идет бурное развитие передовых технологий. К ним относятся цифровая валюта, финансовые активы, новые платежные сервисы. В этой сфере, особенно, когда речь идет о международном сотрудничестве крайне важно сохраняться взаимное уважение и доверие к партнерам, считает Путин.

В качестве успешного примера таких взаимоотношений президент привел сотрудничество центральных банков стран Азии и Ближнего Востока. Их проекты защищены от вмешательства третьей стороны, то есть никакое государство не может заблокировать сделки или арестовать счета. А такое, продолжил президент, в современном мире случается и эти прецеденты общеизвестны.

Ранее глава государства прокомментировал изъятия активов российских компаний за рубежом, которые организовали страны Запада. По мнению Путина, подобная практика переходит все границы и, вероятно, западные государства не осознают негативных последствий своих решений. При этом, подчеркнул президент, Россия заработала уже вдвое больше, чем у нее заморозили золотовалютных резервов.