Путин рассказал, на сколько дольше стали жить россияне Путин: продолжительность жизни в России увеличилась на 2,7 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За прошедший год продолжительность жизни в России выросла на 2,7 года, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства, его слова приводит сайт Кремля. Глава государства также отметил снижение смертности в стране и подчеркнул важность сохранения этих тенденций.

По данным Росстата, за прошлый год продолжительность жизни в России выросла на 2,7 года. Сейчас она составляет 72,8 года. Продолжает снижаться смертность. Принципиально важно поддержать эти тенденции в области демографии. Повторю: это интегральная, важнейшая задача для всех уровней власти, — сказал Путин.

Ранее демограф Александр Синельников объяснил увеличение средней продолжительности жизни в России тем, что пандемия коронавируса пошла на убыль. Он отметил, что пандемия принесла избыточную смертность, но вместе с тем внесла изменения в состав населения, сократив число хронических больных людей. Специалист также добавил, что, несмотря на рост продолжительности жизни, к допандемийному показателю, который составлял 73,3 года, страна пока не вернулась.

В Росстате отметили, что нынешний рост продолжительности жизни является для России рекордным с начала 1990-х годов. До этого в современной истории страны показатель продолжительности жизни за год ранее никогда не поднимался выше 1,3 года.