Россияне стали дольше жить Росстат зафиксировал рекордный рост продолжительности жизни в России

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

В России зафиксирован рекордный рост продолжительности жизни — на 2,66 года, он достиг рекордной отметки с начала 1990-х годов, сообщает РБК со ссылкой на предварительные данные Росстата. Таким образом, средняя продолжительность жизни граждан страны составляет 72,76 года. Рост произошел на фоне двухлетнего спада в 2020 и 2021 году.

За историю современной России показатель продолжительности жизни за год ранее никогда не рос более, чем на 1,3 года. Рекордные значения фиксировались в 2006 и 1996 годах.

Ранее эксперт Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Елена Кочкина заявила, что институт брака в России разрушает здоровье и жизни мужчин. По ее словам, статистика неоспоримо доказывает, что холостяки живут дольше семейных людей. Кочкина добавила, что мужчина в России с раннего детства попадает в негативную социальную среду, которая противоречит биологическому инстинкту самосохранения. Женщины же воспринимают мужчин не как равных партнеров, а как расходный материал, из которого надо выжать все блага, а затем поменять на другого, более свежего.