Стало известно, как брак влияет на продолжительности жизни мужчины в России Социолог Кочкина заявила, что неженатые мужчины в России живут дольше женатых

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Институт брака в России разрушает здоровье и жизни мужчин, заявила в разговоре с NEWS.ru эксперт Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Елена Кочкина. По ее словам, статистика неоспоримо доказывает, что неженатые мужчины живут дольше женатых.

Это связано с тем, что русские женщины в массе своей воспринимают мужчин не как равных партнеров, а как расходный материал, из которого надо по максимуму выжать все блага, а затем поменять на другого, более свежего. И очень мало мужчин находят в себе силы противостоять этой агрессивной общественной морали. В большинстве они уходят в алкоголизм и другие саморазрушающие паттерны поведения, — сообщила Кочкина.

Она добавила, что мужчина в России с раннего детства попадает в негативную социальную матрицу, которая противоречит биологическому инстинкту самосохранения.

Мальчикам уже с детского сада внушают, что они всем по кругу должны — родителям, Родине, семье, жене, — резюмировала она.

Ранее социолог Александр Лепин в разговоре с NEWS.ru прокомментировал результаты соцопроса, по которым почти каждый второй мужчина готов выйти в декретный отпуск вместо жены. По словам Лепина, эти ответы всего лишь позитивные намерения, которые не обещают воплотиться в реальности. Выход мужчин в декрет эксперт сравнил со сказкой, которую многие готовы выслушать, но никто в это не поверит.