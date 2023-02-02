«Сродни городской легенде»: социолог развеял мифы об отцах в декрете Социолог Лепин: Мужчины не принимают решение о выходе в декрет самостоятельно

Российское общество до сих пор не готово воспринимать «папу в декрете» как повседневное явление, заявил в разговоре с NEWS.ru социолог ростовского ЮФУ и стажер программы «Гендерные исследования» ЕУСПб Александр Лепин. Так он прокомментировал результаты опроса центра SuperJob, согласно которым 43% мужчин готовы выйти в отпуск по уходу за ребенком вместо супруги, если того потребуют обстоятельства, а 17% работодателей подтверждают, что им приходилось отправлять в декрет сотрудников-мужчин.

По словам эксперта, заявления мужчин о готовности выйти в отпуск по уходу за ребенком имеют под собой ряд условностей. Скорее всего, отвечая на такой вопрос, потенциальные отцы демонстрируют позитивные намерения, которые в реальности не обязательно отобразятся на деле. К тому же, против этого работают стереотипы, а реальные причины часто вовсе не экономические, как принято думать.

Решение об отпуске мужчины не принимают самостоятельно. Это всегда результат сложных переговоров внутри семьи и за ее пределами, не сводимых только лишь к экономической выгоде. Тем более, что отказываться от традиционной роли добытчика в пользу современной роли отца российским мужчинам мешают гендерные стереотипы и признание их некомпетентности как родителей со стороны собственных родственников, — говорит эксперт.

В действительности наблюдать этот нетипичный для патриархального мира феномен не готовы и работодатели, уверен социолог.

Работодатели лукавят. Они скорее заложники ситуации, которую стараются использовать в репутационных целях. Если для одних пап декрет – это спасение от грядущего увольнения, то для других – потеря профессиональных навыков. В существующей культуре родительства, и для работодателей, и для отцов, отпуск по уходу за ребенком что-то сродни городской легенде, которую охотно выслушают, но до конца не поверят, — заключает Лепин.

Согласно результатам опроса аналитического центра SuperJob, 27% мужчин, планирующих отцовство, в случае рождения малыша однозначно готовы воспользоваться своим правом уйти в декрет, еще 16% скорее согласились бы на это. Большинство (57%) мужчин по-прежнему не готовы выступить в роли отца-декретника. Свою позицию они аргументируют как финансовыми причинами, так и традиционным восприятием семейного уклада.

Ранее руководитель общественной организации «Родительское собрание» Константин Долинин в разговоре с NEWS.ru заявлял, что чаще мужья уходят в декретный отпуск не от хорошей жизни. Иногда такое случается, когда у мужчин нет постоянной и стабильной работы.