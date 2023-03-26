Демограф объяснил резкий всплеск продолжительности жизни в России Демограф Синельников: рост продолжительности жизни в России связан с последствиями пандемии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рост средней продолжительности жизни в России в 2022 году объясняется тем, что пандемия коронавирусной инфекции пошла на убыль, рассказал профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников в разговоре с NEWS.ru. По его словам, пандемия унесла жизни не только инфицированных, но и страдающих хроническими заболеваниями, которые обострились на фоне вируса.

По данным Росстата, в 2019 году продолжительность жизни составляла 73,34 года. За 2020–2021 годы этот показатель уменьшился на три с лишним года. За эти два года резко увеличилось число умерших и от самого коронавируса, и от его побочных эффектов и последствий. Пандемия не совсем закончилась, но пошла на убыль, и число умерших уменьшилось, — объяснил Синельников.

Демограф отметил, что умерло много людей с ослабленным здоровьем, которые прожили бы гораздо дольше, не будь пандемии. В то же время он подчеркнул, что к допандемийному уровню смертности и продолжительности жизни в России пока не вернулись.

Когда пандемия принесла избыточную смертность, вместе с тем и принесла изменения в составе населения, осталось меньше хронических больных. Сейчас в составе населения меньше тяжелых больных, чем до пандемии и соответственно меньше умерших в течение года, — добавил демограф.

Ранее Росстат сообщил, что в России зафиксирован рекордный рост продолжительности жизни — он вырос на 2,66 года и достиг рекордной отметки с начала 1990-х годов. Таким образом, средняя продолжительность жизни граждан страны составляет 72,76 года.