Путин раскрыл странное решение Украины на переговорах в Стамбуле Путин: Украина отвергла гарантии безопасности, предложенные на переговорах в Стамбуле

Украина могла получить необходимые ей гарантии безопасности еще на переговорах в Стамбуле, сообщил президент России Владимир Путин. По его словам, которые приводит РИА Новости, тогда был разработан проект соответствующего документа, но Киев отказался от имеющихся наработок.

Украина, конечно, имеет право на обеспечение своей безопасности, — сказал президент.

Он также подчеркнул, что Москва нисколько не возражает против разработки соответствующего механизма. В то же время российская сторона будет настаивать на соблюдении гарантий безопасности РФ. На переговорах в Стамбуле как раз предлагали взвешенную концепцию, но Киев ее «выбросил в мусорное ведро».

Ранее президент высказался о возможном вступлении Украины в НАТО. Он подчеркнул, что такой сценарий представляет угрозу национальной безопасности РФ. Опасения на этот счет стали одной из причин начала спецоперации ВС РФ, напомнил Путин.

На сегодняшний день среди членов НАТО нет единства в вопросе предоставления Киеву статуса полноправного члена организации. В заявлении по итогам вильнюсского саммита участники ограничились осторожной риторикой, хотя и обозначили, что будущее Украины — в Альянсе.