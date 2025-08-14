Путин раскрыл роль России в экономике Киргизии

Россия занимает первое место среди стран, инвестирующих в экономику Киргизии, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам Киргизско-российского бизнес-форума. По его словам, все более значимую роль в совместных проектах играют высокие технологии. Телеграмму главы РФ зачитал на форуме начальник управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов, передает ТАСС.

Отношения между Россией и Киргизией успешно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Важнейшей составляющей неизменно остается экономическое сотрудничество. Наша страна занимает лидирующие позиции среди государств, инвестирующих в киргизскую экономику, — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что в этом году бизнес-форум посвящен вопросам цифрового суверенитета и технологического сотрудничества как в двустороннем формате, так и в рамках ЕАЭС. Особую роль в развитии экономических связей, по словам президента, играет Российско-кыргызский фонд развития. За годы работы он инвестировал более $900 млн в 3,5 тысяч проектов. Благодаря этому в Киргизии строятся современные предприятия и социальные объекты, создаются десятки тысяч рабочих мест, отметил он.

Рассчитываю, что ваши дискуссии будут содержательными и конструктивными, а выдвинутые предложения и инициативы получат практическую реализацию в интересах дальнейшего упрочения взаимовыгодных российско-киргизских экономических связей. Желаю вам успехов и всего самого доброго! — заключил Путин.

Ранее глава государства провел телефонный разговор с лидером Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном. В ходе беседы лидеры подчеркнули свои намерения и дальше придерживаться дружеских и добрососедских отношений.