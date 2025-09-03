Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции ‭Дяоюйтай в Пекине

Путин раскрыл истинное отношение России к вступлению Украины в ЕС Путин: Россия выступает против членства Украины в НАТО, но не в Евросоюзе

Россия никогда не возражала против вступления Украины в Европейский союз, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай, которую транслирует NEWS.ru. При этом российский лидер подчеркнул, что Москва по-прежнему категорически против членства Киева в НАТО.

Мы всегда возражали против того, чтобы Украина была членом этого Североатлантического блока, но никогда не ставили под сомнение ее право заниматься своей экономической и хозяйственной деятельностью так, как она хочет. В том числе это касается и членства в ЕС, — сказал Путин.

Ранее президент России заявил, что никогда не исключал возможность встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Однако он поставил под сомнение целесообразность таких переговоров.

Также Путин заявил, что инициатива о глобальном управлении, выдвинутая председателем КНР Си Цзиньпином, является очень важной и своевременной. По его словам, она способствует позитивным отношениям между теми странами, которые собрались на саммит в Китае, и возможными партнерами.