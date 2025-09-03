Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 17:07

Путин раскрыл истинное отношение России к вступлению Украины в ЕС

Путин: Россия выступает против членства Украины в НАТО, но не в Евросоюзе

Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции ‭Дяоюйтай в Пекине Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции ‭Дяоюйтай в Пекине Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Россия никогда не возражала против вступления Украины в Европейский союз, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай, которую транслирует NEWS.ru. При этом российский лидер подчеркнул, что Москва по-прежнему категорически против членства Киева в НАТО.

Мы всегда возражали против того, чтобы Украина была членом этого Североатлантического блока, но никогда не ставили под сомнение ее право заниматься своей экономической и хозяйственной деятельностью так, как она хочет. В том числе это касается и членства в ЕС, — сказал Путин.

Ранее президент России заявил, что никогда не исключал возможность встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Однако он поставил под сомнение целесообразность таких переговоров.

Также Путин заявил, что инициатива о глобальном управлении, выдвинутая председателем КНР Си Цзиньпином, является очень важной и своевременной. По его словам, она способствует позитивным отношениям между теми странами, которые собрались на саммит в Китае, и возможными партнерами.

Россия
Владимир Путин
Украина
НАТО
Евросоюз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин дал объективную оценку наступательного потенциала ВСУ
Похититель кенгуру отправится в психбольницу
Более 40 поездов задержаны из-за происшествия в Ростовской области
Куртка, «лещ» и уголовка: стычка с подростком дорого обошлась ретрограду
Каким будет iPhone 17: предзаказ, старт продаж в РФ, характеристики, цены
Продавцы закрасили пешеходный переход из-за запрета торговать на нем
Капуста с апельсином покорила всю семью: готовлю уже третью порцию
Стало известно, к чему «Коалиция желающих» пытается склонить Трампа
Машинист поезда снял на камеру зацеперов, метнувших булыжник прямо в кабину
В Евросоюзе признали неудобную правду об антироссийских санкциях
Кузнецов из «Улиц разбитых фонарей» раскрыл, как отмечает день рождения
Путин высказался о противостоянии «партии войны» с Трампом на Украине
Путин назвал одно из главных желаний большинства бойцов СВО
Легендарный российский тренер объяснил неудачный старт «Спартака» в РПЛ
Маркаряну продлили арест по делу о реабилитации нацизма
Названа страна, по которой сильнее всего ударит отказ Европы от нефти из РФ
Активы экс-премьера Карачаево-Черкесии на 41,9 млрд рублей ушли государству
В Петербурге ожидают закрытия более 80 алкогольных супермаркетов
Арест миллионера в США омрачил элитный круиз для россиян
Названа причина, почему Зеленский откажется встретиться с Путиным в Москве
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.