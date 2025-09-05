Путин раскрыл, что Янукович думал о возможном вступлении Украины в ЕС Путин заявил, что Янукович прослезился из-за последствий вступления Украины в ЕС

Бывший глава Украины Виктор Янукович прослезился, оценив экономические последствия от вступления государства в Европейский союз, заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума президент России Владимир Путин. По его словам, проблема заключалась в том, что при таком сценарии производство на Украине погибнет, а кооперационные и торговые связи с Россией закроются.

Он посчитал и прослезился, потому что открытие рынков для высококонкурентоспособной европейской продукции убивало производство на самой Украине и закрывало кооперационные и торговые связи с Россией. В этом была проблема, — сказал Путин.

Глава государства добавил, что Украина должна была все сопоставить и взвесить последствия такого решения. Страна теряла в контактах с Россией в прямом выражении, а также в финансовом и кооперационном.

Вместе с этим Путин заявил, что, если войска НАТО появятся на Украине, они станут законными целями для Вооруженных сил России. Он напомнил, что это была одна из первоначальных причин для втягивания республики в Альянс.