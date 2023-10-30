Путин проводит совещание по ситуации в Дагестане

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Началось совещания президента России Владимира Путина с членами Совета безопасности, правительства и руководством силовых ведомств. По словам президента, на совещании обсудят «широкий круг вопросов», включая беспорядки в Дагестане. О ходе СВО должен доложить министр обороны Шойгу, будет рассмотрена ситуация на Ближнем Востоке, а также вопросы обеспечения правопорядка в России:

Поговорим о защите прав наших граждан и общественной безопасности гражданского мира и межнационального согласия, в том числе с учетом внешних угроз, — сказал Путин.

В совещании принимают участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, генпрокурор Игорь Краснов, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, первый вице-премьер Андрей Белоусов, первый замглавы МВД Александр Горовой, а также главы МИД, Минобороны, ФСБ, Росгвардии, Службы внешней разведки и Следственного комитета.

Шойгу для участия в совещании вынужден был раньше покинуть Китай. Ранее он прибыл туда для участия в Сяньшанском форуме по безопасности.

29 октября жители Махачкалы устроили беспорядки в местном аэропорту. Они ворвались на посадочную полосу и окружили приземлившиеся самолеты. Участники акции посчитали, что на борту одного из лайнеров находятся беженцы из Израиля, которые намеревались поселиться в Дагестане. Протестующие объяснили свои действия солидарностью с жителями сектора Газа.