Практикующий английский Путин попал на видео Путин поговорил на английском с хоккеистом на «СКА Арене» в Петербурге

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения многофункционального спортивно-концертного комплекса «СКА Арена»

Президент России Владимир Путин во время посещения многофункционального спортивно-концертного комплекса «СКА Арена» в Санкт-Петербурге поговорил с хоккеистами. Фрагмент диалога с одним из них опубликовал Telegram-канал «Вы слушали Маяк». Камера запечатлела, как российский лидер практикует английский в диалоге с одним из спортсменов.

Путин спросил у хоккеиста: «How long are you here? (Как долго вы здесь?)» Услышав ответ спортсмена о том, что он находится в России уже шесть лет, российский лидер сказал: «Good (Хорошо)».

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко после ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде предложил российскому лидеру Владимиру Путину как-нибудь посетить этот континент. Российский лидер одобрил затею.

До этого Путин во время совещания с членами правительства поинтересовался у главы Минприроды Александра Козлова, сколько лет в Антарктиде лежит лед. Озвученная цифра в 1,2 млн лет удивила главу государства. В этом случае, продолжил чиновник, речь идет об атмосферном льде. Выслушав Козлова, глава государства с улыбкой ответил: «Ну ладно».