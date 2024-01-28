Лукашенко предложил Путину «махнуть» в Антарктиду Лукашенко предложил Путину когда-нибудь съездить в Антарктиду

Фото: president.gov.by

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде предложил российскому лидеру Владимиру Путину как-нибудь посетить этот континент. Российский лидер, в свою очередь, одобрил затею, передает РИА Новости.

Может, когда-нибудь махнем [в Антарктиду]? Интересно, — обратился к своему Лукашенко. Путин с улыбкой в ответ согласился.

Ранее Путин во время совещания с членами правительства поинтересовался у главы Минприроды Александра Козлова, сколько лет в Антарктиде лежит лед. Озвученная цифра в 1,2 млн лет удивила главу государства. В этом случае, продолжил чиновник, речь идет об атмосферном льде. Выслушав Козлова, глава государства с улыбкой ответил: «Ну ладно».

Кроме того, Козлов на совещании рассказал, что в прошлом году российские ученые подняли с глубины более 3,5 километра керн льда. Сейчас материал изучают разные специалисты, включая климатологов и химиков. Ожидается, что результаты исследования помогут понять, как в древние времена на Земле формировался климат.

До этого сообщалось, что над Антарктидой образовалась озоновая дыра размером 26 млн квадратных километров. Однако научный руководитель Института физики атмосферы имени Обухова РАН академик Игорь Мохов заверил, что это явление происходит ежегодно и не оказывает влияния на жителей России.