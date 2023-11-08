«Такое может быть?»: Путин спросил Минприроды о возрасте льда в Антарктиде Минприроды рассказало Путину о льде из глубин Антарктиды возрастом в 1,2 млн лет

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства поинтересовался у главы Минприроды Александра Козлова, сколько лет в Антарктиде лежит лед. Озвученная цифра в 1,2 млн лет удивила главу государства, следует из стенографии совещания, опубликованной на сайте Кремля.

Если керну этому 1,2 млн лет, значит 1 млн 200 тысяч лет на этом месте был лед? Или как? А может там вода потом замерзла, не 1 млн 200 тысяч лет назад? Поближе к нам? Такое может быть? — спросил Путин.

В ответ Козлов сообщил, что 1,2 млн лет — точная цифра, если опираться на данные ученых. В этом случае, продолжил чиновник, речь идет об атмосферном льде. Выслушав Козлова, глава государства с улыбкой ответил: «Ну ладно».

Козлов на совещании рассказал, что в прошлом году российские ученые подняли с глубины более 3,5 километра керн льда. Сейчас материал изучают разные специалисты, включая климатологов и химиков. Ожидается, что результаты исследования помогут понять, как в древние времена на Земле формировался климат.

Ранее над Антарктидой образовалась озоновая дыра размером 26 млн квадратных километров. Однако научный руководитель Института физики атмосферы имени Обухова РАН академик Игорь Мохов заверил, что это явление происходит ежегодно и не оказывает влияния на жителей России.