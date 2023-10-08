В РАН призвали не паниковать из-за гигантской озоновой дыры над Антарктидой

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Влияния на жителей России озоновая дыра в Антарктике размером 26 млн квадратных километров не оказывает, рассказал «Подъему» научный руководитель Института физики атмосферы имени Обухова РАН академик Игорь Мохов. По его словам, подобные явления происходят в высоких широтах Южного полушария.

У нас бывают в Арктике небольшие озоновые дыры, а эта озоновая дыра в Антарктике, нам опасаться не стоит. Если люди в Австралии, Новой Зеландии, Антарктиде, это может на них сказаться, а в Северном полушарии, в России не стоит беспокоиться, — рассказал ученый.

Озоновая дыра над Антарктидой ежегодно образуется в конце августа и достигает своего пика в октябре. В этом году по наблюдениям ученых дыра возникла раньше обычного и стала одной из крупнейших за всю историю. Некоторые специалисты связывают это с влиянием на атмосферу мощного извержения вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. Озоновый слой защищает поверхность Земли и ее жителей от опасной ультрафиолетовой радиации.

Ранее физики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и других российских вузов совместно с учеными из Давосской физико-метеорологической обсерватории доказали, что во время геомагнитных бурь разрушается озоновый слой Земли. Согласно исследованиям, в течение суток может разрушаться до четверти озонового слоя.