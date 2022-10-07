Эрдоган заявил о готовности внести вклад в достижение мира на Украине

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщили в канцелярии лидера Турции. В ходе беседы стороны обсудили ситуацию на Украине и отношения между двумя странами. Также во время дискуссии Эрдоган указал, что Анкара готова сделать все от нее зависящее для достижения мира на Украине, сообщает ТАСС.

Президент Эрдоган подтвердил, что Турция готова внести свой вклад в поиск мирного решения украинского вопроса на благо всех сторон, — отметили в канцелярии.

Ранее Эрдоган призвал все страны мира поддержать мирные инициативы Анкары для дипломатического урегулирования конфликта на Украине. Выступая на Генассамблее ООН, он отметил, что международному сообществу нужно найти выход из этого кризиса. По словам Эрдогана, его стоит искать в сфере дипломатии. Турецкий лидер считает, что такой подход будет рациональным, справедливым и реализуемым.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что возможность урегулирования конфликта на Украине политико-дипломатическим путем в настоящий момент не рассматривается. Так он прокомментировал заявление Эрдогана о том, что он не оставляет надежды на организацию встречи президента РФ Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским.