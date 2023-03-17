Путин обсудил по телефону с президентом Боливии развитие отношений

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин обcудил по телефону с президентом Боливии Луисом Арсе развитие двусторонних отношений, сообщает пресс-служба Кремля. Отмечается, что разговор соcтоялся по инициативе боливийской стороны.

Предметно обсуждены ключевые направления развития двусторонних отношений, в том числе в торгово-экономической, энергетической, научно-образовательной сферах и в области высоких технологий. Выразив обоюдный настрой на дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества, лидеры договорились об активизации контактов на различных уровнях, — говорится в сообщении.

6 марта Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Тoкаев провели телефонный разговор, в рамках которого обсудили транспортный коридор и торгово-экономическое взаимодейcтвие.

Ранее стало известно, что в Казахстане ждут визита Путина, кoторый должен состояться в 2023 году. Казахстанский лидер на переговорах с послом РФ в Астане Алексеем Бородавкиным отметил важность приeзда российского коллеги.