Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с казахским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, обсудив различные аспекты сотрудничества двух стран, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, президенты часто общаются друг с другом.

[Обсуждались] различные аспекты двухсторонних отношений: это и транспортный коридор, и торгово-экономическое взаимодействие, отношения многоплановые, — уточнил представитель Кремля.

О телефонном разговоре глав двух государств сообщили и на сайте Кремля, отметив, что два лидера подробно обсудили «практические аспекты развития взаимовыгодного двустороннего торгово-экономического сотрудничества», в том числе в энергетической, транспортно-логистической и гуманитарной областях. Путин и Токаев подтвердили настрой на укрепление союзнических отношений двух стран и договорились продолжать контакты.

Ранее стало известно, что президент Казахстана и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор впервые с июля 2022 года. Главы государств обсудили вопросы гуманитарных связей между странами, при этом Токаев подтвердил позицию Казахстана относительно дипломатического решения конфликта между Россией и Украиной на основе Устава ООН и общепризнанных норм международного права.