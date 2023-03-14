Токаев раскрыл планы Путина Пресс-служба Токаева сообщила о планируемом визите Путина в Казахстан в текущем году

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Касым-Жомарт Токаев

В Казахстане ожидают визита президента России Владимира Путина, который должен состояться в текущем году, сообщила пресс-служба главы республики Касым-Жомарта Токаева. Казахстанский лидер отметил важность грядущего приезда российского коллеги на переговорах с послом РФ в Астане Алексеем Бородавкиным.

В ходе беседы с послом Российской Федерации Алексеем Бородавкиным глава государства отметил важность предстоящего в этом году визита президента Владимира Путина в Казахстан, а также проведения XIX Форума межрегионального сотрудничества в Костанае осенью текущего года, — говорится в сообщении.

Токаев также встретился с послом Китая Чжан Сяо, в беседе с которым президент Казахстана, в частности, высоко оценил миротворческие усилия председателя КНР Си Цзиньпина по урегулированию украинского кризиса.

6 марта Путин и Токаев провели телефонный разговор, обсудив различные аспекты двусторонних отношений, сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Президенты обсудили транспортный коридор и торгово-экономическое взаимодействие, уточнил представитель Кремля. Песков также отметил, что главы государств часто общаются друг с другом.