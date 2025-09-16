Путин проведет встречу с лидерами фракций Госдумы

Встреча президента РФ Владимира Путина с руководителями парламентских фракций состоится в четверг, 18 сентября, сообщил в ходе первого пленарного заседания ГД осенней сессии руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев. По его словам, вопрос о проведении встречи уже решен.

Вопрос решен. Эта встреча будет в четверг, — сказал Васильев.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента сообщил, что провел рабочую встречу с президентом России в понедельник, 15 сентября. По его словам, особое внимание в ходе диалога было уделено определению ключевых приоритетов в деятельности Госдумы. Спикер палаты также передал депутатам слова благодарности от президента за их работу.

До этого Путин провел совещание по экономическим вопросам, в ходе которого заявил, что усилия по снижению инфляции в стране дают результат. Глава государства обратил внимание, что тенденция инфляции достаточно яркая. Президент указал, что в августе рост потребительских цен составил 8,1%, в отличие от июльских 8,8%.