Путин продлил специальные экономические меры по ввозу и вывозу продукции

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении действия специальных экономических мер по ввозу и вывозу продукции и сырья. Согласно тексту документа, опубликованному на официальном портале правовых актов, меры продлеваются до конца 2025 года.

Внести в указ <...> «О применении в целях обеспечения безопасности специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности» <...> изменение, заменив <...> слова «до 31 декабря 2023 г.» словами «до 31 декабря 2025 г.», — говорится в указе главы государства.

Ограничения по ввозу и вывозу сырья действуют с марта 2022 года. Они были введены в качестве ответа на антироссийские санкции с целью обеспечения безопасности и бесперебойного функционирования предприятий страны.

Отмечается, что указом приостановлен ввоз свыше 200 наименований товаров и оборудования, в том числе телекоммуникационных и медицинских устройств. Подчеркивается, что данные ограничения не затрагивают продукцию, поставляемую в Россию для личного пользования граждан.

Государственный комитет нацбезопасности Киргизии ранее заявил о планах проверить своих экспортеров на предмет нарушения санкций, введенных Западом против России. Представители ведомства подчеркнули, что частные компании и фирмы могут нарушать установленные запреты.