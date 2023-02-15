Путин призвал ускорить появление МЧС России в ЛДНР, Херсоне и Запорожье

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Президент Владимир Путин призвал активизировать работу по формированию территориальных органов МЧС в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях, передает ТАСС. Об этом президент заявил на расширенной коллегии министерства по чрезвычайным ситуациям.

Важно активизировать работу по формированию территориальных органов МЧС. Имею в виду прежде всего ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Пожарные и другие спасательные службы и подразделения должны быть укомплектованы всем необходимым и оказывать людям действенную помощь. Руководство МЧС прошу уделять этому повышенное внимание. Важно совершенствовать систему гражданской обороны. В том числе с учетом новых вызовов и опыта ведения такой работы в ЛНР и ДНР на освобожденных территориях, — заявил Путин.

Также Путин призвал особое внимание уделить качеству экипировки спасателей и учитывать климатические условия регионов при оформлении госзаказов.

Ранее глава МЧС Александр Куренков заявил, что из Турции возвращаются 200 российских сотрудников, которые помогали местным службам разбирать обломки и вызволять жертв прошедшего в стране землетрясения. По его словам, под руководством российской службы также работали специалисты профильных ведомств из Казахстана и Белоруссии.