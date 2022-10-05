Путин велел организовать отдых для детей из новых регионов России

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Президент России Владимир Путин призвал организовать отдых для детей во время осенних каникул, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что наиболее важно предоставить отдых детям из новых регионов страны, в которых по-прежнему сохраняется опасность нападения со стороны украинских военных.

Необходимо продумать организацию отдыха во время осенних каникул детей из новых регионов РФ, где еще опасно, — заявил Путин.

Также, по его мнению, нужно провести массовую диспансеризацию детей в новых регионах. Данные меры могут быть исполнены непосредственно в школах и детских садах.

Ранее сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди заявила, что в этом году Крымский полуостров посетят более 400 детей из Донбасса. Маленьких туристов из Мелитополя также ждут в детском лагере «Артек», в котором уже сейчас отдыхают 50 ребят.

Ковитиди напомнила, что в этом году не все желающие отправиться в отпуск на полуостров смогли добраться до Крыма из-за запрета Росавиации на полеты в 11 аэропортах центра и юга России. Тем не менее до курортов можно добраться на машине, поезде или автобусе. Сенатор подчеркнула, что Крымский мост безопасен, так как надежно защищен российскими противоракетными комплексами.