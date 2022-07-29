Сенатор Ковитиди: более 400 детей из Донбасса посетят Крым в этом году

Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Ольга Ковитиди

В этом году Крымский полуостров посетят более 400 детей из Донбасса, сообщила сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди. Маленьких туристов из Мелитополя также ждут в детском лагере «Артек», в котором уже сейчас отдыхают 50 ребят, рассказала она «Народным Новостям».

Этим летом к нам, в Крым, главное — добраться, а все остальное уже принимает на себя целебный воздух, ласковое море, прохладные крымские горы, радушие крымчан, крымские вина и прекрасное летнее настроение, — прокомментировала законодатель.

Ковитиди напомнила, что в этом году не все желающие отправиться в отпуск на полуостров смогли добраться до Крыма из-за запрета Росавиации на полеты в 11 аэропортах центра и юга России. Тем не менее, до курортов можно добраться на машине, поезде или автобусе. Сенатор подчеркнула, что Крымский мост безопасен, так как надежно защищен российскими противоракетными комплексами.

14 июля в Московскую область прилетели 108 детей-сирот из ДНР, однако им всем уже нашли приемных родителей в России. Детский омбудсмен Мария Львова-Белова похвалила россиян за «самоотверженность» в вопросе усыновления маленьких граждан. Она уточнила, что дети отправятся в шесть разных регионов России, среди которых Москва и Подмосковье.