Путин признал независимость Херсонщины и Запорожья Путин подписал указ о признании независимости Херсонской и Запорожской областей

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Херсонской и Запорожской областей. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации. Отмечается, что указы датированы 29 сентября, а вступают силу со дня подписания.

Признать государственный суверенитет и независимость Херсонской и Запорожской областей. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, — сказано в тексте документа.

Референдумы о вхождении Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации прошли в соответствующих регионах с 23 по 27 сентября. Абсолютное большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин ранее заявил, что граница между республикой и Россией исчезнет после того, как ДНР войдет в состав РФ. Он добавил, что на бывшей границе будут проводить только отдельные проверки. Он пояснил, что речь идет о проверках на предмет перевоза запрещенных предметов, в первую очередь оружия. Абсолютное большинство жителей ДНР высказались в ходе референдума с 23 по 27 сентября за вхождение в состав Российской Федерации.