Путин присвоил звание генерал-полковника командующим двух военных округов Путин присвоил звание генерал-полковника командующим Восточным и Западным военными округами

Фото: Арам Нерсесян/РИА Новости

Рустам Мурадов

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому командующему Западным военным округом Евгению Никифорову, а также командующему Восточным военным округом Рустаму Мурадову присвоено звание генерал-полковника. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации. Звание генерал-полковника также было присвоено начальнику Общевойсковой академии ВС РФ Александру Романчуку и первому заместителю начальника Военной Академии Генерального Штаба ВС РФ Олегу Макаревичу.

Присвоить воинские звания: военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации: <...> Мурадову Рустаму Усмановичу, Никифорову Евгению Валерьевичу, — сказано в документе.

Всего в звании были повышены несколько десятков военных офицеров и офицеров силовых структур.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что российского лидера лишат звания кавалера Большого креста ордена Почетного легиона. Глава Франции назвал это «символическим, но важным вопросом». Орден Почетного легиона является высшей наградой Франции и может быть присужден только президентом за военные или гражданские заслуги.