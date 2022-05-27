Путин присвоил звание генерал-полковника главе МВД Чечни Алханову

Руслан Алханов / Фото Кирилл Каллиников/РИА Новости

Главе МВД Чечни Руслану Алханову присвоено звание генерал-полковника. Указ об этом президент России Владимир Путин подписал 27 мая, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Присвоить специальное звание генерал-полковника полиции Алханову Руслану Шахаевичу, — говорится в тексте.

Предыдущее звание генерал-лейтенанта полиции Алханову было присвоено в 2011 году. МВД Чечни он возглавляет с 2004 года. До этого он был командиром чеченского ОМОНа.

В начале апреля стало известно о присвоении воинского звания генерал-лейтенанта главе Чечни Рамзану Кадырову. Погоны ему вручил командующий Северо-Кавказским округом войск Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Захаров.