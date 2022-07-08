Путин призвал энергокомпании быть готовыми к нефтяному эмбарго

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Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством по энергетическому комплексу коснулся введенных против российского ТЭК санкций и предупредил о катастрофических последствиях санкций для мирового рынка газа, сообщает РИА Новости. Глава государства также поставил задачу, чтобы российские энергокомпании были готовы к нефтяному эмбарго в санкционном пакете ЕС.

Санкционные ограничения в отношении России гораздо больший ущерб наносят именно тем странам, которые их вводят. Дальнейшее использование санкционной политики может привести к еще более тяжелым, без преувеличения — даже катастрофическим — последствиям на мировом энергетическом рынке, — предупредил российский лидер.

Он также призвал компании РФ быть готовыми к нефтяному эмбарго.

Евросоюз ввёл очередной санкционный пакет против России с нефтяным эмбарго. К данному решению отечественные компании должны быть уже готовы. О перспективах таких ограничений мы и раньше говорили, — сказал Путин.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев призвал в короткие сроки обеспечить импортонезависимость в областях, критически важных для устойчивого развития российского ТЭК. Он подчеркнул, что западные санкции показали серьёзную зависимость российской энергетики от иностранных технологий.