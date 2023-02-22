Путин предрек достижение рекордного товарооборота с Китаем раньше срока Путин допустил рост товарооборота между Россией и Китаем до $200 млрд раньше 2024 года

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Президент РФ Владимир Путин допустил, что объем торговли между Россией и Китаем достигнет показателя в $200 млрд раньше, чем в 2024 году. Глава государства заявил об этом в ходе встречи с членом политбюро ЦК КПК Ван И. Российский лидер подчеркнул, что отношения между странами развиваются в соответствии с планами и достигают новых рубежей.

В прошлом году это было уже $185 млрд. Есть все основания полагать, что мы наших целей на уровне торгового оборота достигнем, может быть, даже раньше, чем мы планировали. Торговый оборот растет. Он имеет важное значение для обеих сторон, но мы также сотрудничаем и в сфере международных отношений, и вы, как многолетний министр иностранных дел КНР, знаете это очень хорошо, — сказал Путин.

Сотрудничество России и Китая имеет важное значение для стабилизации международной обстановки, сказал Путин. Президент РФ признал, что международные отношения в мире являются сложными. Глава государства добавил, что рассчитывает на реализацию планов по встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. В Москве ждут китайского лидера, но понимают, что есть внутриполитическая повестка, отметил Путин.

Ван И на встрече с Путиным передал ему привет от лидера КНР. Член политбюро ЦК КПК заявил, что отношения двух стран выдержали давление международного сообщества и стабильно развиваются. Ван И также заявил о высокой динамике развития отношений между странами на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.