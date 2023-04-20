Путин подыскал Уссу новую работу на федеральном уровне Красноярский губернатор Усс сообщил, что Путин предложил ему новую работу

Фото: t.me/av_uss

Александр Усс

Губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил в Telegram о своем уходе с поста главы региона. По его словам, российский лидер Владимир Путин предложил ему продолжить работать на федеральном уровне. Он поблагодарил президента за доверие и поддержку.

Дорогие земляки, красноярцы! На днях у меня состоялась встреча с Президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным. Я получил предложение продолжить работу на федеральном уровне. <...> Хочу прежде всего поблагодарить за доверие и поддержку Президента, а также всех, с кем мы были вместе в сложные моменты и шли к нашим общим достижениям и успехам, — написал Усс.

Чиновник не уточнил, какую именно должность ему предложил Путин, однако он отметил, что продолжит заниматься вопросами социально-экономического развития Красноярского края.

По данным Kras Mash, Усс написал заявление по собственному желанию. За день до этого он приезжал в Москву, где и решался вопрос его дальнейшей государственной карьеры.

Ранее агентство РБК со ссылкой на источники в администрации президента России сообщило, что Усс может занять пост члена совета Федерации от Красноярского края. Что касается его преемника, то большинство из них заявили, что им станет замглавы Минфина России Михаил Котюков. В пресс-службе главы Красноярского края назвали информацию о грядущей отставке Усса слухами.