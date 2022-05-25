Путин предложил повысить пенсии неработающим пенсионерам

Президент России Владимир Путин предложил увеличить размер пенсии с 1 июня для неработающих пенсионеров на 10%. Также на 10% будут увеличены МРОТ и прожиточный минимум. Такое поручение дал российский лидер на заседании Государственного совета по социальной политике.

Предлагаю с 1 июня этого года на 10% увеличить размер пенсии неработающих пенсионеров с учетом нашего закона, — сказал Путин.

Президент напомнил, что с 1 января этого года страховые пенсии для неработающих пенсионеров уже были проиндексированы на 8,6%. Минтруд, в свою очередь, сообщил, что после индексации увеличатся пенсии 35 млн человек, средний размер пенсии составит 19 360 рублей. Глава ведомства Антон Котяков отметил, что социальные выплаты будут проиндексированы уже в июне.

Ранее издание «Ведомости» со ссылкой на источники в кабмине сообщило, что в правительстве согласовали индексацию минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума и страховых пенсий на 10%. В середине марта российский лидер обращался к правительству с поручением разработать меры для повышения МРОТ, прожиточного минимума, а также для дополнительного увеличения или индексации пенсий, зарплат бюджетников и других социальных выплат.

В мае глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что правительство России представило президенту РФ предложения о дополнительной индексации пенсий, социальных пособий и МРОТ. По словам министра, такие меры позволят снизить показатель бедности в стране.

В России с начала года МРОТ вырос на 8,6% и составляет в настоящее время 13 890 рублей в месяц. При этом средний прожиточный минимум находится на уровне 12 654 рубля в месяц. Для трудоспособного населения эта цифра составляет 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля, для детей — 12 274 рубля.