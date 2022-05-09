Правительство представило Путину предложения по индексации МРОТ и пенсий

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство России представило президенту Владимиру Путину предложения по индексации минимального размера оплаты труда (МРОТ), пенсий и социальных пособий, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минтруда Антона Котякова. По его словам, предлагаемые кабмином меры направлены на снижение уровня бедности в стране.

Мы сегодня направили свои предложения в аппарат правительства, и правительство представило их президенту, — цитирует агентство министра.

Он уточнил, что рассматриваются несколько вариантов дополнительной индексации. Министр также добавил, что власти отслеживают ситуацию с безработицей в стране. В настоящее время её роста не наблюдается.

Ранее в Госдуме сообщили, что решение по вопросу индексации пенсий и социальных выплат может быть принято во втором квартале текущего года. Информацию об индексации МРОТ на 9% в нижней палате парламента назвали журналистским вбросом, но заверили, что намерение повысить минимальную зарплату наряду с пенсиями и пособиями у властей есть.