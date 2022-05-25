СМИ узнали о планах правительства повысить пенсии и МРОТ в России «Ведомости» узнали о планах правительства повысить пенсии и МРОТ в России на 10%

Фото Nikolay Titov/Russian Look/Global Look Press

В правительстве РФ согласовали индексацию минимального размера оплаты труда (МРОТ), прожиточного минимума и страховых пенсий на 10%. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к кабинету министров.

Как рассказал один из собеседников издания, окончательное решение относительно индексации примет президент страны Владимир Путин, поскольку в ходе дискуссии об уровне индексации звучали различные мнения.

В России с начала года МРОТ вырос на 8,6% и составляет в настоящее время 13 890 рублей в месяц. При этом средний прожиточный минимум находится на уровне 12 654 рубля в месяц. Для трудоспособного населения эта цифра составляет 13 793 рубля, для пенсионеров 10 882 рубля, для детей — 12 274 рубля.

В середине марта президент Владимир Путин обратился к правительству с поручением разработать меры для повышения МРОТ, прожиточного минимума, а также для дополнительного увеличения или индексации пенсий, зарплат бюджетников и других социальных выплат. Предложения следовало представить до 20 апреля.

В середине апреля скорую индексацию пенсий, зарплат работников бюджетной сферы и МРОТ анонсировал помощник президента Максим Орешкин.

При этом эксперты института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ отмечают, что индексация не сможет компенсировать падение реальных доходов людей в 2022 году, хотя и немного уменьшит спад.