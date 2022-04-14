Власти России анонсировали внеплановую индексацию пенсий

В ближайшее время будет объявлено о внеплановой индексации пенсий, прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда и других социальных выплат. Об этом заявил помощник президента России Максим Орешкин в эфире «России 1».

Президент уже принял решение о распространении выплат семьям с детьми в возрасте вплоть до 16 лет, уже принято решение провести внеплановую индексацию прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда, пенсий, других социальных платежей, — сказал он.

Орешкин напомнил, что недавно Министерство финансов сообщило о профиците бюджета за первые три месяца.

Именно поэтому те же социальные расходы, они не только не пострадают, они будут сейчас увеличиваться, — резюмировал он.

С 1 апреля социальные и государственные пенсии были проиндексированы на 8,6% вместо запланированных 7,7%, сообщила ранее зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. Она добавила, что президент России Владимир Путин поручил кабмину проработать дополнительную индексацию и других выплат.

В начале марта Путин подписал закон, который содержит комплекс мер, направленных на поддержку граждан и бизнеса в условиях санкций.