Власти России анонсировали внеплановую индексацию пенсий
Александр Чеков
Александр Чеков
20:44, 14 апреля 2022
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В ближайшее время будет объявлено о внеплановой индексации пенсий, прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда и других социальных выплат. Об этом заявил помощник президента России Максим Орешкин в эфире «России 1».
Президент уже принял решение о распространении выплат семьям с детьми в возрасте вплоть до 16 лет, уже принято решение провести внеплановую индексацию прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда, пенсий, других социальных платежей, — сказал он.
Орешкин напомнил, что недавно Министерство финансов сообщило о профиците бюджета за первые три месяца.
Именно поэтому те же социальные расходы, они не только не пострадают, они будут сейчас увеличиваться, — резюмировал он.
С 1 апреля социальные и государственные пенсии были проиндексированы на 8,6% вместо запланированных 7,7%, сообщила ранее зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. Она добавила, что президент России Владимир Путин поручил кабмину проработать дополнительную индексацию и других выплат.
В начале марта Путин подписал закон, который содержит комплекс мер, направленных на поддержку граждан и бизнеса в условиях санкций.