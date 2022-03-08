Путин подписал закон о поддержке граждан и бизнеса на фоне санкций

Президент России Владимир Путин подписал закон, который содержит комплекс мер, направленных на поддержку граждан и бизнеса в условиях санкций. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно его положениям, кабмин может проводить дополнительную индексацию страховых пенсий и доплат к пенсиям в течение 2022 года. Кроме того, правительство вправе назначать размер социальной доплаты к пенсии выше установленного законом уровня и определять особенности исчисления МРОТ и прожиточного минимума.

Гражданам и представителям бизнеса, чей доход снизился более чем на 30%, предоставлено право на новые кредитные каникулы. Воспользоваться им можно в период с 1 марта по 30 сентября 2022 года.

Документ допускает введение моратория на проверки представителей малого и среднего бизнеса в текущем году. Для компаний, работающих в сфере IT, он продлится до конца 2024 года. Помимо этого, возможно продление срока уплаты компаниями страховых взносов.

Регионам и муниципалитетам разрешается изменять существенные условия контракта при осуществлении закупок для госнужд, упрощается процедура закупки лекарств и медицинских изделий, а также вводятся особые правила регистрации лекарств.

Ранее Путин заявил о выплатах на детей в возрасте от восьми до 16 лет семьям с невысокими доходами. Выплаты начнут действовать с 1 апреля, а получать их адресаты станут с мая.