Социальные и государственные пенсии проиндексируют сильнее, чем планировали

Социальные и государственные пенсии с 1 апреля проиндексируют на 8,6% вместо запланированных 7,7%, сообщила зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова «Парламентской газете». Она отметила, что социальные пенсии получают те, у кого недостаточно пенсионных коэффициентов и стажа для страховой пенсии.

Эти пенсии повышают на уровень коэффициента роста прожиточного минимума за прошедший год. В законе о бюджете на 2022 год была запланирована индексация этих выплат на 7,7%, но это изначально была лишь прогнозная величина. В итоге решено, что индексацию социальных и государственных пенсий проведут на 8,6%, — сказала Бибикова.

Она добавила, что президент России Владимир Путин поручил кабмину проработать дополнительную индексацию и других выплат.

Ранее замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева рассказала, что повышение пенсий коснётся четырёх миллионов граждан страны. В частности, социальные пенсии также получают дети-инвалиды. Кроме того, некоторым россиянам — участникам ВОВ и инвалидам по военной травме — положены две пенсии.

При этом вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам в правительстве в настоящий момент не обсуждается. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.