Путин предложил подготовить новый нацпроект Путин предложил подготовить нацпроект по экономике данных до 2030 года

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин предложил подготовить новый нацпроект по формированию экономики данных до 2030 года, а также утвердить нацпроект по беспилотникам и учесть его как приоритет в бюджете. На пленарном заседании Форума будущих технологий глава государства назвал принципиальной задачей перевести экономику страны, соцсферу и органы власти на новую модель управления на основе больших данных, передает РИА Новости.

Предлагаю в течение года подготовить новый национальный проект на период до 2030 года, а именно нацпроект по формированию экономики данных. <...> Принципиально важно системно смотреть на следующий технологический уклад, создавать отрасли и рынки будущего. Именно в такой логике построен нацпроект по развитию беспилотных авиационных систем, — сказал Путин.

Президент добавил, что цифровые платформы позволят развивать умные города и беспилотные системы, а также выйти на новый уровень логистики, энергетики, онлайн-образования, предоставления госуслуг и осуществления финансовых расчетов.

Ранее Путин заявил, что руководства ряда государств устроили России технологическую блокаду, пытаясь вынудить отказаться от суверенитета. При этом, по словам президента, это не помешает стране добиваться поставленных целей и следовать своим путем.