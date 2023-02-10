Путин предложил переселять граждан в деревянные дома Путин поручил использовать деревянные дома для расселения граждан из аварийного жилья

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по вопросам развития лесопромышленного комплекса в ходе посещения Устьянского лесопромышленного комплекса

Президент России Владимир Путин поручил с 2023 года использовать малоэтажные деревянные дома заводского изготовления для расселения граждан из аварийного жилья. Во время совещания по развитию лесопромышленного комплекса он отметил, что для ряда регионов это сможет стать удобным и эффективным решением.

Уже в текущем году нужно задействовать малоэтажные деревянные дома заводского изготовления в программе расселения аварийного жилья, — сказал Путин.

Глава государства также отметил, что в России идет большая стройка в рамках нацпроектов, других государственных и региональных программ, в том числе возводятся фельдшерско-акушерские пункты, Дома культуры, библиотеки, отделения «Почти России» и так далее. Президент выразил мнение, что можно более широко применять технологии деревянного домостроения в целом, использовать типовые проекты зданий при условии соблюдения требований безопасности.

Ранее власти Мурманской области расширили программу «Свой дом в Арктике», в рамках которой получить выплату в размере 1,5 млн рублей теперь могут медики и учителя, а также ветераны и члены их семей. В обновленный перечень также включили работников сухопутного и трубопроводного транспорта.