Путин поздравил севастопольцев с годовщиной освобождения города от фашистов

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Севастополя с 80-й годовщиной освобождения города от немецко-фашистских захватчиков и с Днем Победы, следует из публикации на сайте Кремля. Российский лидер отметил, что с первых дней основания город играл важную роль в истории страны.

Поздравляю вас с 80-й годовщиной освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков и с <...> Днем Великой Победы. С первых лет своего основания Севастополь играл важную, выдающуюся роль в истории страны, — говорится в сообщении.

Путин добавил, что севастопольцы являются достойными наследниками патриотических традиций предков, которые сражаются в рядах участников спецоперации, показывают свою самоотверженность и отстаивают суверенитет России.