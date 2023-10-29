Путин поздравил Эрдогана со столетием Турецкой Республики

Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин направил лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану телеграмму, в которой поздравил главу республики со столетием ее провозглашения, сообщается на сайте Кремля. Глава РФ отметил, что Турция добилась больших успехов во многих областях и пользуется высоким авторитетом в мире. Путин добавил, что отношения России и Турции развиваются в духе дружбы и добрососедства, и выразил надежду на дальнейшее наращивание двусторонних связей.

Уважаемый господин президент, дорогой друг, примите сердечные поздравления по случаю столетнего юбилея провозглашения Турецкой Республики, — говорится в телеграмме.

Ранее российский президент поздравил своего коллегу из Абхазии Аслана Бжанию с Днем победы и независимости республики. Путин отметил, что 30 лет назад абхазский народ отстоял право на свободную жизнь.

До этого Путин направил телеграмму Сердару Бердымухамедову, в которой поздравил его с Днем независимости Туркмении. По словам Путина, успехи, которых достигла Туркмения в экономической и социальной сферах, общеизвестны, а проводимая Ашхабадом политика позитивного нейтралитета служит важным фактором упрочения безопасности в Центральной Азии и Каспийском регионе. Он выразил убежденность, что Россия и Туркмения смогут обеспечить дальнейшее развитие плодотворного двустороннего сотрудничества, которое принесет благо дружественным народам двух стран.