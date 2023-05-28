Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву по случаю дня независимости республики, сообщается на сайте Кремля. Российский лидер отметил, что Баку достиг огромных успехов в сфере экономики и социальной сферы. Он выразил надежду, что в будущем республики еще сильнее укрепят свои партнерские связи.
Уважаемый Ильхам Гейдарович, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Азербайджанской Республики — Дня независимости. Ваша страна добилась впечатляющих успехов в экономической и социальной областях. <...> Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса партнерских связей на благо наших дружественных народов, — отметил Путин.
Ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что взаимная торговля с Россией достигла $4 млрд в денежном эквиваленте. По его словам, уровень взаимных инвестиций также вырос и достиг $9 млрд.
До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, что Москва и Баку разрабатывают несколько мегапроектов, которые будут иметь не только двусторонний, но также региональный и глобальный характер. Министр отметил, что к этим проектам проявляют интерес партнеры обеих стран, и это говорит о перспективности взаимодействия с лидирующим участием России и Азербайджана в регионе.