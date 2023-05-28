Путин поздравил Алиева с Днем независимости Азербайджана

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Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев (слева) во время встречи

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву по случаю дня независимости республики, сообщается на сайте Кремля. Российский лидер отметил, что Баку достиг огромных успехов в сфере экономики и социальной сферы. Он выразил надежду, что в будущем республики еще сильнее укрепят свои партнерские связи.

Уважаемый Ильхам Гейдарович, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Азербайджанской Республики — Дня независимости. Ваша страна добилась впечатляющих успехов в экономической и социальной областях. <...> Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса партнерских связей на благо наших дружественных народов, — отметил Путин.

Ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что взаимная торговля с Россией достигла $4 млрд в денежном эквиваленте. По его словам, уровень взаимных инвестиций также вырос и достиг $9 млрд.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, что Москва и Баку разрабатывают несколько мегапроектов, которые будут иметь не только двусторонний, но также региональный и глобальный характер. Министр отметил, что к этим проектам проявляют интерес партнеры обеих стран, и это говорит о перспективности взаимодействия с лидирующим участием России и Азербайджана в регионе.