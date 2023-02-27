Лавров: Баку и Москва разрабатывают несколько мегапроектов

Фото: Пресс-служба МИД РФ / NEWS.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, что Москва и Баку разрабатывают несколько мегапроектов, которые будут иметь не только двусторонний, но также региональный и глобальный характер, сообщает пресс-служба ведомства. Министр отметил, что к этим проектам проявляют интерес партнеры обеих стран. По его словам, это показатель перспективности взаимодействия с лидирующим участием России и Азербайджана в регионе.

Безусловно, товарооборот — характеристика нашего экономического сотрудничества – достигает рекордного уровня. Как Вы обсуждали с Президентом России В.В.Путиным, в разработке несколько мегапроектов, которые будут иметь не только двусторонний, но и региональный, а где-то даже глобальный характер. К этим проектам проявляют интерес многие наши и Ваши партнеры, — сказал Лавров.

По его словам, региональная безопасность остается одной из самых актуальных тем. Глава МИД подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что приветствует любые усилия, которые могут стабилизировать обстановку и создать условия для того, чтобы страны сотрудничали на основе взаимных уважения и выгоды в интересах своих народов.

Лавров также отметил, что Россия и Азербайджан заинтересованы в развитии культурных связей. Он напомнил, что в 2022 году стороны отмечали немало памятных дат, например 30-летие установления дипломатических отношений.

В этом году — первая годовщина Декларации о союзническом взаимодействии. Еще в этом году отмечаем столетие со дня рождения Г. А. Алиева. У нас с азербайджанскими друзьями планируется целая серия мероприятий, которые, убежден, лишний раз подчеркнут взаимную тягу наших граждан друг к другу, к истории и тем ее страницам, которые до сих пор живут и помогают поддерживать дружеские, семейные, родственные связи между двумя странами, — добавил Лавров.

Он согласился с Алиевым в том, что возобновление поездок граждан подчеркивает стремление к гуманитарным и образовательным связям. Министр высоко оценил личное внимание азербайджанского президента и правительства к поддержке русского языка и созданию всех условий для того, чтобы все желающие граждане Азербайджана пользовались возможностью говорить и работать на русском языке.

Ранее Алиев на встрече с Лавровым выразил надежду, что 2023-й станет годом прорыва в нормализации отношений между Ереваном и Баку. Глава государства высоко оценил роль Москвы и лично Лаврова в деле урегулирования межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией. Он назвал принятые ранее документы в Праге и Сочи фундаментом для выхода на мирный договор и взаимное признание территориальной целостности и суверенитета двух стран.