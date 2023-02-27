Алиев рассчитывает на прорыв в нормализации отношений Баку и Еревана

Фото: МИД РФ

Встреча Сергея Лаврова и президента Азербайджана Ильхама Алиева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым выразил надежду, что 2023 год станет годом прорыва в нормализации отношений между Ереваном и Баку, передает «Интерфакс-Азербайджан». Глава государства высоко оценил роль Москвы и лично Лаврова в деле урегулирования межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией. Он назвал принятые ранее документы в Праге и Сочи фундаментом для выхода на мирный договор и взаимное признание территориальной целостности и суверенитета двух стран.

Надеюсь, что 2023 год будет годом прорыва в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Хотел бы выразить благодарность российскому правительству, вам лично за активное участие в этом процессе. Во всяком случае мы настроены позитивно и конструктивно работать с армянской стороной, с российской стороной в качестве нашего друга и соседа с тем, чтобы поскорее перевернуть эту страницу вражды и вернуть на Южный Кавказ мир, — сказал Алиев.

По его словам, Россия — друг, союзник и сосед Баку — имеет особую роль в деле урегулирования межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией.

Российский министр иностранных дел поблагодарил азербайджанского лидера и отметил, что Москва приветствует усилия других стран для скорейшего заключения мирного договора между двумя странами.

Россия приветствует любые усилия других государств, которые направлены на урегулирование отношений между Азербайджаном и Арменией, — сказал Лавров.

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Ереван не принял предложение Баку об установке КПП на азербайджано-армянской границе. Армения отклонила данную инициативу без каких-либо объяснений, отметил министр. Глава МИД подчеркнул, что это свидетельствует о незаинтересованности Армении в соблюдении своих обязательств в рамках трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года.