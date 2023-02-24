МИД Азербайджана: Армения отвергла предложение об установке КПП на границе

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Джейхун Байрамов

Ереван не принял предложение Баку об установке КПП на азербайджанско-армянской границе, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов. Армения отклонила данную инициативу без каких-либо объяснений, отметил министр, слова которого приводит «Интерфакс-Азербайджан». Глава МИД подчеркнул, что это свидетельствует о незаинтересованности Армении в соблюдении своих обязательств в рамках трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года.

Официальный Ереван не счел приемлемым предложение [Баку] об открытии КПП на условной азербайджанско-армянской границе, — сообщил Байрамов.

Армения также уклоняется от переговоров с Азербайджаном, добавил глава МИД. При этом Баку готов к интеграции армянского населения, проживающего в Карабахе, в азербайджанское общество, отметил Байрамов. Он подчеркнул, что сегодня Азербайджан говорит о повестке мира и перевернул черные страницы истории во имя светлого будущего.

Глава МИД Азербайджана также отметил, что заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна относительно решения Международного суда ООН от 23 февраля 2023 года по Лачинской дороге является «попыткой армянской стороны представить свои мечты как реальность». Байрамов назвал необоснованными утверждения о том, что суд удовлетворил просьбу Еревана.

Вызывает сожаление, что премьер-министр, который не может принять отклонение судом двух основных претензий Армении — о том, что акция протеста группы азербайджанских экоактивистов на дороге Ханкенди — Лачин якобы «организована азербайджанским правительством» и «Азербайджан препятствует подаче природного газа и других коммунальных услуг (например, электроэнергии и интернет-услуг)», — искажает обоснование суда по вопросу, — отмечается в заявлении.

Министр пояснил, что своим решением суд дополнительно поддержал позицию Баку и отклонил требование Еревана, чтобы движение по Лачинской дороге осуществлялось «свободно», без какого-либо контроля. В МИД считают, что Пашинян «неправильно понял» положение трехстороннего заявления от 9–10 ноября 2020 года о том, что Баку гарантирует безопасность движения граждан, транспортных средств и грузов по Лачинской дороге в обоих направлениях.

Суд не принял иск Армении о том, что передвижение по дороге было «свободным» и предусматривало «всех» лиц, товары и транспортные средства. Гарантирование Азербайджаном движения на Лачинской дороге не должно пониматься как создание условий для злоупотребления дорогой, и азербайджанская сторона неоднократно заявляла, что не допустит этого, — заявил Байрамов.

Министр добавил, что за последние два года Ереван неоднократно нарушал договоренности, которые касаются использования Лачинской дороги.

18 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вражде с Ереваном нужно положить конец. Глава государства призвал показать миру, что можно подписать мирный договор и перевернуть трагические страницы истории.