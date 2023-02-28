Глава МИД Азербайджана заявил о резком росте товарооборота с Россией Байрамов: взаимная торговля Азербайджана и России достигла $4 млрд

Фото: Сона Рустамова/NEWS.ru

Переговоры Сергея Лаврова и Джейхуна Байрамова

Взаимная торговля Азербайджана и России достигла $4 млрд, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым. По его словам, уровень взаимных инвестиций также вырос и достиг $9 млрд. Трансляция пресс-конференции ведется на YouTube.

Взаимная торговля Азербайджана и России выросла на 24% и достигла $4 млрд, — уточнил Байрамов.

Ранее Лавров заявил на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, что Москва и Баку разрабатывают несколько мегапроектов, которые будут иметь не только двусторонний, но также региональный и глобальный характер. Министр отметил, что к этим проектам проявляют интерес партнеры обеих стран, и это говорит о перспективности взаимодействия с лидирующим участием России и Азербайджана в регионе.

Лавров также отметил, что Россия и Азербайджан заинтересованы в развитии культурных связей, а возобновление поездок граждан подчеркивает стремление к гуманитарным и образовательным связям.