Путин поручил ужесточить меры против дискриминации по национальности в СМИ

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Президент РФ Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре России и Роскомнадзору принять дополнительные меры по недопущению в средствах массовой информации и в Сети дискриминации по национальности, сообщается на сайте администрации главы государства. Соответствующее поручение было дано после заседания Совета по межнациональным отношениям от 19 мая 2023 года.

Генеральной прокуратуре совместно с Роскомнадзором принять дополнительные меры по недопущению распространения информации, дискриминирующей или унижающей человеческое достоинство по национальному признаку, с использованием СМИ и информационно­-телекоммуникационных сетей, включая интернет, — сказано в поручении.

Предложения должны быть представлены до 1 сентября текущего года. Ответственными за выполнение инициативы назначены генеральный прокурор Игорь Краснов и глава Роскомнадзора Андрей Липов.

Ранее Владимир Путин поручил скорректировать Стратегию государственной национальной политики России до 2025 года с учетом присоединения новых регионов. Выполнить поручение необходимо до 1 декабря 2023 года. Ответственными за исполнение назначены премьер-министр Михаил Мишустин и замруководителя администрации Магомедсалам Магомедов.