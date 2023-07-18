Путин поручил скорректировать Стратегию национальной политики до 2025 года

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Скорректированная Стратегия государственной национальной политики России до 2025 года будет учитывать вхождение в состав России четырех новых регионов и их участие в реализации государственной национальной политике, заявил российский президент Владимир Путин. Соответствующее поручение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

Правительству Российской Федерации совместно с Советом при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям обеспечить корректировку Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, предусмотрев в том числе:... интеграцию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей в сферу реализации государственной национальной политики Российской Федерации, — сказано в постановлении.

Срок выполнения поручения — 1 декабря 2023 года. За его исполнение будет отвечать премьер-министр Михаил Мишустин и замруководителя администрации главы государства Магомедсалам Магомедов.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин на неделе проведет заседание наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», а также совещание с членами правительства. Кроме того, он может посетить один из регионов.