Путин может посетить один из российских регионов на следующей неделе

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» и совещание с членами правительства, рассказал журналист ВГТРК Павел Зарубин. Автор программы «Москва. Кремль. Путин» опубликовал фрагмент нового выпуска в своем Telegram-канале, сообщив также о возможной поездке главы государства в один из российских регионов.

У Путина на неделе возможна командировка в один из регионов, — написал Зарубин.

Ранее Зарубин опубликовал отрывок из интервью с Путиным, в котором российский лидер назвал танк Т-90М «Прорыв» лучшим в мире. Президент РФ отметил, что армия России обладает современной эффективной техникой. Кроме того, глава государства рассказал, что трофейная западная техника с Украины станет предметом изучения российских инженеров. Подобную работу принято называть «обратный инжиниринг», уточнил он.

Путин также положительно оценил ход специальной военной операции ВС РФ. Президент отметил героизм российских войск, которые, по его словам, на некоторых участках и сами неожиданно для противника переходят в наступление и забирают наиболее выгодные позиции.